Одессе есть с кого брать пример: Швеция, Таиланд и Испания поразили туризюминками

Во многих странах мира думают о привлечении большего количества туристов. В Швеции, Таиланде и Испании организаторы туристического бизнеса выступили с инициативами об устройстве экзотического ночлега для туристов.

Так, например, в городе Харадс в Шведской Лапландии открылся отель Arctic Bath, напоминающий птичье гнездо. Зимой отель стоит над скованной льдом рекой Лулеэльвен, а летом будто парит над водой, пишет Укринформ, ссылаясь на журнал Designboom.

Его архитекторы создали атмосферу единения с природой Северной Европы, причинив при этом минимальный вред экологической среде. Отель работает круглый год. Зимой гости имеют шанс увидеть северное сияние.

Кроме главного здания в отеле также есть несколько домиков, расположенных как на воде, так и на суше. Они оснащены всеми удобствами, при этом оставаясь в рамках wellness-концепции (отель с комплексом услуг оздоровительного центра). Номера оформлены в скандинавском стиле с использованием натуральных материалов, таких как древесина, камень, кожа и текстиль.

Площадь домов на воде составляет 24 квадратных метра, и в них оборудованы две спальни; с сушей они соединены деревянной дорожкой. В свою очередь, на берегу оборудованы дома площадью 62 квадратных метра, в которых может ночевать до пяти человек. Кроме того, в комплекс включён дом класса люкс – 62-метровая постройка для двух человек. В главном здании гостиницы находятся ресторан, уличный бассейн с прорубью, сауна и спа.

А гости роскошного курорта на севере Таиланда отныне имеют возможность переночевать в компании слонов благодаря номерам-пузырям, установленным посреди древних джунглей.

Прозрачные сооружения, из которых можно наблюдать за животными, а также наслаждаться окружающими пейзажами и звёздами на ночном небе, размещены на деревянных помостах на курорте Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort, который занимает территорию в 650 тысяч квадратных метров.

Каждый из номеров размером 22 квадратных метра оснащён кондиционером. Помещение разделено на спальню и гостиную под прозрачным куполом, а также душевую комнату, стены которой непрозрачны. Провести время от заката до рассвета в пузырях стоит от 585 долларов.

Средства, полученные от такого отдыха туристов, дадут возможность смотрителям слонов помогать животным, не эксплуатируя их.

В испанской провинции Жирона туристам предлагают переночевать в средневековом замке Castell de Llaés, построенном в X веке.

В нём может разместиться до 16 гостей одновременно. За одну ночь туристам придётся заплатить чуть больше 330 долларов. Всего в замке восемь спален, в которых стоят аутентичные деревянные кровати.

На территории архитектурного памятника есть сад, колодец и часовня. На верхние комнаты багаж можно доставить при помощи шкивов с подъёмными канатами.

По словам нынешнего владельца Castell de Llaés, его апартаменты часто арендуют для мальчишников и девичников. В интерьере замка можно разыграть заточение сказочной принцессы.