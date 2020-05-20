Жертвами Covid-19 в мире стало почти 5 миллионов человек

По состоянию на 8.30 утра 20 мая коронавирусом в мире заболел 4 989 095 человек, 324 966 погибли.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

Наибольшее количество заболевших в США, где зарегистрировано 1 570 583 случая, из них 93 533 человека погибли и 361 180 выздоровели.

В Испании и Бразилии количество случаев почти одинаково — 278 803 и 271 885 соответственно.

Наибольшее число новых случаев было зафиксировано в Мексике — 2 713 за прошедшие сутки (54 346 всего) и 334 новых смерти (5 666 всего) и в Пакистане — 1 932 новых случая (45 898 всего).

В Швеции, которую критиковали за мягкий подход к борьбе с пандемией коронавируса, в апреле зарегистрировали рекордное количество смертей за последние 30 лет — здесь в апреле умерли 10 458 человек, пишет Укринформ со ссылкой на The Guardian.

По данным статуправления Швеции, в стране с населением 10,3 млн человек в течение апреля умерло такое количество людей.

Последний раз такие высокие показатели смертности отмечались в декабре 1993 года, когда в Швеции бушевала эпидемия гриппа. До этого самым смертельным годом считается 1918 год, когда в стране была эпидемия гриппа «испанка».

Швеция не вводила жёсткие карантинные ограничения, как в других странах Европы, зато она пошла путём рекомендаций для населения. В стране не закрывали школы, кафе, бары, рестораны и предприятия, вместо этого людей призывали соблюдать правила социального дистанцирования.

Как сообщала Одесса News, в борьбе с пандемией изобретатели придумали технические новшества, уже прошедшие апробацию. Так, в Сингапуре парки патрулируют роботы-псы — следят за соблюдением социальной дистанции.