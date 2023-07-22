Впервые в истории США командовать ВМС станет женщина

Президент Джо Байден в пятницу назначил женщину – адмирала Лизу Франчетти – на должность командующего Военно-морскими силами США.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что решение президента было неожиданным. Чиновники Пентагона ожидали, что этот пост получит адмирал Сэмюэль Папаро, возглавляющий военно-морские силы в Тихоокеанском регионе и разбирающийся в китайской проблематике.

Франчетти также была среди кандидатур на новое назначение. Она занимала должность заместителя начальника оперативного управления ВМС, ранее командовавшая ВМС США в Корее.

В своём заявлении Байден указал на 38-летний опыт Франчетти.

«В течение своей карьеры адмирал Франчетти продемонстрировала большой опыт как в оперативной, так и политической сфере», – сказал он, отметив, что она стала второй женщиной, достигшей звания четырёхзвездочного адмирала в ВМС США. В прошлом году Байден назначил адмирала Линду Фейган на должность руководителя береговой охраны США.

Франчетти станет первой женщиной, которая войдёт в Объединённый комитет начальников штабов – группу восьми высших военнослужащих, консультирующих президента по военным вопросам. Байден также повысил Папаро, назначив его командующим всеми вооружёнными силами США в Тихоокеанском регионе.

Однако, кандидатуры на высшие военные должности должны быть ещё утверждены Сенатом.

Как сообщала Одесса News, 12 июля в рамках саммита НАТО в Вильнюсе Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Соединённых Штатов Америки Джозефом Байденом.

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