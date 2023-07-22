В графстве Эссекс открыли улицу имени Зеленского

Пятая авеню в городе Харлоу (графство Эссекс) в Великобритании с 21 июля имеет официальное название — «Пятая авеню – авеню имени Зеленского».

Об этом сообщило издание Гордон со ссылкой на BBC.

На официальном открытии улицы имени Зеленского должен был присутствовать Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Вадим Пристайко, но президент Украины уволил его с должности посла 21 июля.

Пристайко, по его словам, узнал об этом в машине, когда ехал на это мероприятие.

Как рассказал присутствовавший депутат Палаты общин Роберт Халфон (Консервативная партия), город Харлоу был построен после Второй мировой войны для многих перемещённых из Лондона семей. Он подчеркнул, что Харлоу «возник, как феникс из пепла» – «мы хотели показать украинцам, что можно сделать – что после победы над РФ есть надежда, есть возможности, что они будут иметь хорошие новые города».

Халфон также похвалил жителей Харлоу, приютивших и поддерживающих около 70 украинских беженцев с начала российского полномасштабного вторжения.

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