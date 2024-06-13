Еврокомиссия предложила продлить защиту украинцев до марта 2026 года

Европейская комиссия предложила продлить временную защиту для людей, спасающихся от агрессии России против Украины, ещё на год – с 5 марта 2025 года по 4 марта 2026 года.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии, информирует издание ГОРДОН.

«Учитывая продолжающиеся нападения России на гражданскую и жизненно важную инфраструктуру по всей Украине, безопасных и прочных условий для возвращения людей в Украину в настоящее время не существует. Таким образом, ЕК считает, что причины для временной защиты сохраняются и что её следует продлить ещё на год в качестве необходимой и адекватной реакции на текущую ситуацию», – говорится в сообщении.

В Еврокомиссии отметили, что конечная цель – чтобы все, кто спасается от российской агрессии, могли найти защиту в ЕС и чтобы тем почти 4,2 млн человек, которые уже пользуются временной защитой в государствах-членах Евросоюза, была предоставлена ​​как можно большая стабильность в рамках ЕС.

Директива о временной защите включает права на проживание, доступ к рынку труда, жилью, социальной, медицинской и другой помощи.

Комиссия представит это предложение министрам на заседании Совета юстиции и внутренних дел 13 июня. Затем совет должен официально принять это предложение.

По данным агентства ООН по делам беженцев, во всём мире зарегистрировано 6 483 500 беженцев из Украины, из них в странах ЕС находятся почти 6 млн.

По состоянию на 31 декабря 2023 года статус временной защиты имели в Европейском союзе 4,31 млн граждан, которые покинули Украину после полномасштабного российского вторжения. Больше всего их в Германии (1,25 млн) и Польше (955 тыс.).

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy