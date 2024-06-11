Дуда подписал изменения в закон о помощи украинским беженцам в Польше

Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о помощи гражданам Украины в связи с вооружённым конфликтом на территории этой страны.

Об этом 10 июня сообщила пресс-служба министерства внутренних дел и администрации Польши, пишет издание ГОРДОН.

Закон, в частности, предусматривает продление до 30 сентября 2025 года легальности пребывания в Польше беженцев из Украины, которым предоставлен номер PESEL UKR, и это позволит им и дальше иметь доступ к медицинским услугам, семейным и социальным выплатам.

Впрочем, финансирование проживания и питания украинцев, которые находятся в особо сложной ситуации, будет возможно только на основании соглашения с местным воеводой. Правила возмещения расходов на проживание и питание в центрах коллективного размещения изменят так, чтобы они были «эффективнее, чем сейчас».

Помощь в размере 800 злотых (около 8 тыс. грн) будут получать только дети, посещающие польские школьные и дошкольные учебные заведения. Учащиеся смогут бесплатно изучать польский язык на дополнительных занятиях в течение 36 месяцев. Речь идёт о лицах, начавших обучение в 2022/2023 и 2023/2024 годах.

Кроме того, постановление отменяет единовременную денежную помощь в размере 300 злотых.

За фотографию при оформлении PESEL UKR теперь придётся платить самостоятельно. Подтверждение личности гражданина Украины, претендующего на номер PESEL, будет возможно только при наличии действительного загранпаспорта.

Срок подачи заявлений на получение условного права на ведение врачебной, стоматологической, медицинской и акушерской практики продлили на четыре месяца.

По данным ООН, сейчас в Польше насчитывают примерно 1 млн беженцев, покинувших Украину из-за полномасштабного вторжения РФ. 19 октября 2023 года Европейский союз продлил временную защиту для беженцев из Украины до 4 марта 2025 года. Она обеспечивает доступ к жилью, право на работу, медицинскую помощь и образование для детей.

Одесса News информировала, что 11 апреля 2024 года в рамках своего визита в Литву Президент Украины Владимир Зеленский провёл в Вильнюсе встречу с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой, во время которой польский президент заверил Зеленского в своей неизменной поддержке.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy