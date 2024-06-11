Лана Зеркаль: Зеленский заявил невозможное

Владимир Зеленский на конференции Ukraine Recovery Conference заявил, что Украина до конца года построит до 1 ГВт газовой маневровой генерации. И ещё 4 ГВт в ближайшие годы.

Лана Зеркаль — бывший заместитель министра иностранных дел Украины, советник министра энергетики Украины считает, что, в действительности, это нереально.

Своё мнение по этому поводу Лана Зеркаль высказала на странице в Facebook.

«Газовая генерация не строится в течение шести месяцев с момента заявления. Найти турбины, определить место установки, сделать проект, подключить, научить команды, как ими управлять, – в лучших условиях занимает год. В Украине условия не самые лучшие: турбины, которые привезли в прошлом году, так до сих пор и не запустили», — информирует Лана Зеркаль.

По её мнению, построить 4 ГВт тоже невозможно – на мировом рынке нет столько производителей оборудования. И нецелесообразно.

«Всё, что можно сделать, – построить фундаменты. Вместо настоящих проектов децентрализованной генерации, состоящих из микса технологий: батареи, ветер, газ, биомасса…», — пишет Зеркаль.

По её словам, «министр энергетики не мог не знать, что даёт президенту ложную информацию. Наши международные партнёры знают, что заявленное невозможно. Почему министр подготовил тезисы, которые ударят по имиджу государства и Зеленского уже в декабре – загадка».

Одесса News информировала, что ситуация в энергосистеме после обстрелов России остаётся крайне тяжёлой.

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