Скандал: в Одессе медики протестовали под ТЦК

В Одессе произошёл конфликт между медиками и сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки Киевского района Одессы после того, как военкомы заблокировали бригаду «скорой», приехавшую на вызов в ТЦК, и угрожали отправить врачей на фронт.

Об этом 11 июня сообщили пресс-служба Одесского областного ТЦК и СП в Facebook и «Думская».

«Бригада медиков одесской скорой помощи оказалась запертой внутри военными, пожелавшими немедленно мобилизовать их в армию», – заявила «Думская».

Корреспондент издания передал с места событий, что через несколько часов фельдшеров выпустили из военкомата благодаря усилиям их коллег, которые съехались с включёнными сиренами и устроили акцию протеста. В это время, пишет «Думская», «произошло несколько драк между медиками и военными», которых разнимала полиция.

В соцсетях распространилось видео, на котором, как утверждается, показана одна из потасовок у ТЦК в Одессе 11 июня.

В Одесском областном ТЦК утверждают, что бригада медиков, прибывших по вызову гражданина, доставленного в Киевский районный военкомат для обновления данных, удерживали из-за того, что они «не предоставили документы о принадлежности к системе здравоохранения».

Вызвавший медиков мужчина, по версии ТЦК, был доставлен в военкомат законно после того, как отказался предъявить документы группе оповещения, в состав которой входили военкомы и сотрудники Нацполиции.

«Через час после этого в Киевский РТЦК и СП города Одесса приехала группа людей в медицинской одежде на автомобиле скорой медицинской помощи. Они утверждали, что прибыли по вызову ранее доставленного в РТЦК и СП гражданина, и настаивали на его госпитализации», – описали военкомы приезд бригады «скорой».

Приехавшие, как заявили в ТЦК, «ссылались на диагноз, ранее не подтверждённый врачами военно-врачебной комиссии».

«По запросу представителей Киевского РТЦК и СП предоставить документы, подтверждающие их принадлежность к системе здравоохранения, они отказались. Поэтому у военнослужащих Киевского РТЦК и СП города Одесса возникло подозрение, что прибывшие лица пытаются помочь гражданину избежать военной службы, на которую он был признан годным по заключению военно-врачебной комиссии», – сказано в сообщении Одесского ОТЦК.

Там добавили, что военкомы Киевского РТЦК вызвали полицию, но и прибывшим правоохранителям медики якобы также не показали документы и «были задержаны для предоставления объяснений».

«После этого задержанные позвонили на линию 103 и сообщили о якобы «силовом содержании представителей экстренной службы» должностными лицами Киевского РТЦК и СП города Одесса», – пишет пресс-служба военкомата.

Телеканал «Мы – Украина» в Telegram опубликовал комментарий фельдшера Богдана Величко, которого удерживали в ТЦК. Медик рассказал, что вызвавший «скорую» мужчина жаловался на головную боль и тошноту, у него были телесные повреждения и ссадины головы.

«Но сотрудники ТЦК настаивали., что в медицинской помощи он не нуждается. То есть не разрешали транспортировать пациента в лечебное учреждение», – сообщил медик.

По его словам, военные заявили, что в ТЦК есть свой медик, который осмотрел мужчину и решил, что госпитализация ему не нужна.

«Когда мы пытались вывезти пациента с территории ТЦК, к нам было применено физическое насилие. Мне и водителю скорой помощи выкручивали руки, пытались надеть наручники и посадить на скамейку. После этого мы поняли, что градус напряжения растёт. Мы немного успокоились, пациент даже уже начал отказываться от госпитализации», – добавил фельдшер «скорой».

Величко рассказал, что когда бригада «скорой» решила уехать, сотрудники ТЦК заявили, что оставляют медиков для проверки документов. Фельдшеру и водителю «скорой» сообщили, по его словам, что после им вручат «боевые» повестки «и уже никто никуда не денется с территории ТЦК».

«В течение четырёх часов мы находились там как заложники. Всё это время мы контактировали с нашими коллегами, руководством, после чего коллеги откликнулись на нашу просьбу и приехали на территорию ТЦК, включили громкоговорители, включили сирены и начали нас, так сказать, освобождать с территории ТЦК», – рассказал медик.

Он отметил, что не видел, как начался конфликт между военными и сотрудниками «скорой» на улице.

«Мы слышали, что там начались потасовка, пинки, крики. Под шум этого всего сотрудники ТЦК нам сказали: «Вы можете идти». Мы вышли, и там, на улице, уже происходила потасовка», – пояснил Величко.

По его словам, полицию на место конфликта вызвали трижды.

«Первый раз полиция даже не составляла никакого акта, аргументируя, что мы находимся на территории ТЦК, это режимный объект, у них там нет прав, чтобы нас освободить… Второй раз к нам приехала полиция, они уже зафиксировали это и находились с нами там до конца», – рассказал фельдшер.

Отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Одесской области проинформировал в Facebook, что правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта между сотрудниками ТЦК и «скорой». По факту инцидента возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Одесская спецпрокуратура в сфере обороны Южного региона 11 июня сообщила, что начала уголовное производство по факту хулиганства относительно драки, которая возникла между работниками ТЦК и скорой помощи в Одессе.

В прокуратуре предварительно выяснили, что 11 июня в Киевский РТЦК Одессы доставили военнообязанного «для установления степени годности к военной службе». По дороге мужчина вызвал себе «скорую».

«В дальнейшем между медицинским работником и представителем ТЦК возник конфликт, в котором пострадали обе стороны», – сказано в сообщении.

Одесса News информировала, что в июне 2024 года офицер мобилизационного отделения одного из одесских городских территориальных центров комплектования и социальной поддержки потребовал от представителя логистической компании 1000 долларов США вознаграждения за помощь в выдаче справки о снятии с учёта внедорожника 2022 года выпуска, который был поставлен на учёт в рамках военно-транспортной обязанности.

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