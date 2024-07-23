Рада в 12-й раз продлила военное положение и мобилизацию в Украине

Верховная Рада Украины 23 июля продлила военное положение и общую мобилизацию на 90 дней.

Об этом народный депутат от «Голоса» Ярослав Железняк сообщил в Telegram.

Парламент утвердил законопроекты №11434 и №11433, которые сегодня внёс на расмотрение народных депутатов Владимир Зеленский.

Решение о продолжении действия военного положения поддержали 339 парламентариев.

Принятые законопроекты продляют действующий режим с 12 августа до 9 ноября.

Как сообщала Одесса News, Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля 2022 года, сразу после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже несколько раз. Срок последнего завершается 11 августа 2024 года.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговорённых исключений.

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