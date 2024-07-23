Безопасность зерновых коридоров обсудили Залужный и глава Морской организации

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Валерий Залужный обсудил с генеральным секретарём Международной морской организации (IMO) Арсенио Домингесом безопасность зерновых коридоров и отметил необходимость наказания РФ за кражи украинского зерна.

Об этом Залужный сообщил в Теlegram.

«Рад первой встрече с действующим генеральным секретарём Международной морской организации Арсенио Домингесом. Обсудили безопасность зерновых коридоров, украинской портовой инфраструктуры и судоходства в Чёрном и Азовском морях, блокируемого РФ. Он отметил, что кража украинского зерна, которую совершает враг, должна быть прекращена и наказываться в соответствии с международным правом», — написал Посол Украины.

Валерий Залужный поблагодарил Домингеса и всю команду IMO за поддержку Украины и наших моряков, пострадавших от российской агрессии.

Залужный также заверил, что Украина и дальше будет оставаться житницей Европы и всего свободного мира.

Как сообщала Одесса News, новый Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный 11 июля вручил копии верительных грамот вице-маршалу дипломатического корпуса, аккредитованного при Королевском дворце, главе структурного подразделения по протоколу Виктории Басби.

Фото: Залужный/Теlegram

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