Что сказал в Одессе вице-адмирал турецкому капитану

В Одессе 10 марта состоялась встреча руководства ВМС Украины с представителями Постоянной морской противоминной группы НАТО №2.

Об этой встрече сообщила Служба по связям с общественностью Командования Военно-Морских Сил Украины в Facebook.

Как информировала Одесса News, после захода в Одессу и швартовки кораблей второй Постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2), состоялась протокольная встреча командира похода капитана 1 ранга Юсуфа Карагюля с начальником штаба — заместителем командующего ВМС ВСУ вице-адмиралом Андреем Тарасовым.

Говорили о цели визита НАТОвских кораблей — обеспечении безопасности в Черноморском регионе и углублении взаимоотношений и сотрудничества между Украиной и Североатлантическим альянсом.

«Мы благодарны за то внимание, которое НАТО уделяет Украине. Ярким свидетельством этого является заход постоянно действующей группы НАТО к нам в порт Одесса. В прошлом году уже заходила постоянно действующая группа противоминных кораблей, с которыми мы отрабатывали совместные тренировки типа PASSEХ в Чёрном море, это очень важно для нас, постоянно получать опыт, сотрудничать и иметь надёжных друзей непосредственно у нас в гостях, — отметил вице-адмирал Андрей Тарасов. — У нас есть дальнейшие планы по увеличению нашего вклада в совместных действиях в составе НАТО. Сейчас мы восстанавливаем наши способности, которые были частично утрачены в 14-м году и надеемся, что наше участие в совместных действиях с НАТО будет только расти».

В свою очередь, руководство морской противоминной группы НАТО №2 отметило важность данного захода и поблагодарило украинскую сторону за тёплый приём.



«Взаимное развитие и взаимная кооперация очень важны для Североатлантического альянса. Мы хотим быть как можно ближе к странам, обеспечивающим безопасность, мир и стабильность. Собственно, кооперация в Чёрном море является очень важной для НАТО, мы и в дальнейшем планируем развивать наши взаимоотношения с Украиной. Наша главная цель, как постоянной противоминной группы и наше пребывание здесь — это увеличение совместимости с кораблями ВМС ВС Украины, — отметил командир Постоянной морской противоминной группы НАТО №2.

Фото: АрмияINFORM

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