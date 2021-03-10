В Дании представили мощную электролодку

Датская компания Sarvo Marine разработала мощную электрическую лодку Sarvo 37, которая может набирать скорость до 185 км в час.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на New Atlas.

Отмечается, что 11,3-метровая лодка, которая весит 4 780 кг, разработана на 60% из переработанного алюминия. В середине установлен электрический двигатель на 350 кВт. Его мощность составляет 1 280 лошадиных сил.

При благоприятных условиях на воде электрическая лодка Sarvo 37 может набирать скорость до 185 км в час. Время зарядки двигателя составляет от 5,5 до 47 часов в зависимости от типа зарядного устройства.

Под палубой находится большая двуспальная кровать, а также отдельный туалет.

Стоимость новинки пока неизвестна.

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