В Стамбуле построили один из крупнейших в мире прибрежных круизных комплексов

Стамбул с апреля будет принимать лайнеры в новом круизном порту «Галатапорт».

Потенциал комплекса, построенного по концепции «город в городе», 25 млн посетителей, 7 млн ​​туристов и 1 млн пассажиров с круизных лайнеров, сообщил Укринформ со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Галатапорт», как ожидается, даст прибыль 5 млрд долларов США только в туристический сектор — это проект мирового уровня с потенциалом 25 млн посетителей, 7 млн туристов и 1,5 млн круизных пассажиров», — сказал Эрдоган.

Он сообщил, что начало работы запланировано на апрель. Несмотря на пандемию, 200 круизных лайнеров вместимостью 350 тыс. пассажиров уже забронировали стоянку в этом году.

Отмечается, что новый круизный порт в Стамбуле признан одним из крупнейших в мире прибрежных проектов. «Галатапорт» объединит в себе места для развлечений, музеи, отреставрированные исторические объекты, творческие пространства, магазины известных мировых брендов. Он обошёлся инвесторам в 1,7 миллиарда долларов США.

Как сообщала Одесса News, 0десский морской порт готов к приёму круизных лайнеров в навигацию 2021 года.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.