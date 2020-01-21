Сколько Одесская область заработала на туристах в прошлом году

В Одесской области в 2019 году почти вдвое выросли доходы от туристического сбора.

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

«Доходы от туристического сбора в Одесской области за 2019 год составляют 21,4 млн грн. Это на 84,5% больше по сравнению с показателями 2018 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидерами по объёму туристического сбора среди городов областного значения стали Одесса (11,6 млн грн) и Белгород-Днестровский (4,7 млн грн).

Также привлекательными для гостей стали маршруты Измаила. В 2019 году туристический сбор в городе составил 241,1 тыс. грн, что в пять раз больше, чем в 2018 году.

В топ-5 районов-лидеров по доходам от туристического сбора попали Овидиопольский (465,2 тыс. грн), Лиманский (288,9 тыс. грн), Белгород-Днестровский (184,8 тыс. грн), Килийский (136,6 тыс. грн), Татарбунарский (117,6 тыс. грн) районы.

«Кроме того, новообразованные ОТГ становятся своеобразными точками притяжения. Там создают турпродукты, которые улучшают туристическую привлекательность. В 2019 году лидерами среди ОТГ стали Шабовская (1 млн грн) и Дальницкая (1,5 млн грн)», — отмечают в ОГА

Кстати. С начала 2019 года в Украине начали действовать новые ставки туристического сбора. Ранее их размер устанавливался в процентах к стоимости номера, а с 1 января 2019 года – в процентах от минимальной зарплаты: до 0,5% — для украинских туристов и до 5% — для иностранных. Конкретную ставку туристического сбора определяет каждый отдельный сельский, поселковый, городской совет или совет объединённой территориальной громады для своего населённого пункта. В 2019 году туристический сбор не мог превышать 20,86 грн за сутки размещения для украинских туристов и 208,65 грн (около 6,5 евро) для иностранных туристов.

Как сообщала Одесса News, в 2019 году в Одессе побывало 3,3 млн туристов.