ВАКС заочно арестовал бывшего первого заместителя мэра Одессы

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего первого заместителя городского головы Одессы.

Об этом Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщает в Теlegram.

«21 февраля следcтвенный судья ВАКС по ходатайству детективов Национального антикоррупционного бюро, согласованному с прокурором САП, избрал меру пресечения в виде содержания под стражей одному из участников преступной организации, которая держала на контроле должностных лиц Одесского городского совета, бюджетные расходы города, деятельность местных коммунальных предприятий и совершала другие коррупционные преступления, а именно бывшему первому заместителю мэра Одессы», — говорится в сообщении.

После его задержания и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос применения этой меры пресечения.

Как сообщала Одесса News, следствие установило, что с осени 2021 г. участники преступной организации контролировали вопросы застройки в Одессе, распоряжения средствами местного бюджета, а также деятельность коммунальных предприятий и их взаимодействие с частным сектором рынка.

«Фактически преступная организация держала под контролем все значительные бюджетные расходы Одессы и согласовывала основные вопросы повестки дня сессий Одесского городского совета. Для реализации преступных действий лица наладили процесс системного подкупа чиновников и депутатов местного совета, которые обеспечивали принятие нужных решений органом местного самоуправления», — отметили в САП.

Действия бывшего заместителя квалифицированы по ч. 3 ст. 255 (установление или распространение преступного влияния), ч. 4 ст. 368 (подкуп лица, оказывающего публичные услуги) Уголовного кодекса Украины.

В декабре детективы НАБУ сообщили о подозрении трём заместителям Одесского городского головы, в том числе Михаилу Кучуку, действовавшим в составе разоблачённой преступной организации.

Кучук курировал деятельность подчинённых управлений-главных распорядителей средств и предоставлял их руководителям указания о приостановке расчётов за ремонт дорог в городе.

12 января 2023 года Кучука уволили с должности первого заместителя городского головы.

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