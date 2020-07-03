Стерненко посидит ещё под домашним арестом

Киевский апелляционный суд оставил экс-лидеру одесского «Правого сектора» Сергею Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Соответствующее решение принято 3 июля, сообщает Укринформ.

«Коллегия судей решила: постановление Шевченковского райсуда столицы о применении в отношении Стерненко Сергея Вячеславовича меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста оставить без изменений, а жалобу защитников оставить без удовлетворения», — огласил судья.

Отмечается, что на судебном заседании адвокаты Стерненко просили изменить ему меру пресечения на личное обязательство. Среди поручителей были председатель парламентской фракции партии «Голос» Кира Рудык, экс-руководитель Минздрава Ульяна Супрун и бывший узник Кремля Владимир Балух.

Как сообщала Одесса News, 15 июня Шевченковский райсуд города Киева избрал Стерненко меру пресечения в виде домашнего ареста. При этом, по словам активиста, местом пребывания во время домашнего ареста в постановлении суда было указано «воинскую часть в Одессе» по месту прописки. Впоследствии прокурор по делу подал ходатайство об изменении адреса домашнего ареста с Одессы на Киев.

16 июня судья Шевченковского райсуда Киева Елена Мелешак удовлетворила ходатайство прокурора относительно изменения адреса для выполнения меры пресечения с места прописки в Одессе на место проживания в Киеве.

Стерненко 11 июня объявили о подозрении в совершении преступлений по ст.115 ч.1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст.263 ч.2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот, затем догнал его и нанёс несколько ударов в область сердца, снимая всё происходящее на видеокамеру.

Фото: Укринформ