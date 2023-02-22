Разоблачён депутат Одесского горсовета в ведении бизнеса в оккупированном Крыму

Бюро экономической безопасности разоблачило депутата Одесского городского совета в ведении бизнеса во временно оккупированном Крыму по законодательству страны-агрессора.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

В бюро отмечают, что одесскому депутату фактически принадлежит общество, занимающееся строительством элитной недвижимости. Это предприятие уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на общую сумму более 7,5 млн. грн.

По результатам обысков детективы БЭБ обнаружили и изъяли 125 печатей подконтрольных компаний, из них 15 печатей предприятий нерезидентов (2 из которых – субъекты республики Беларусь).

Также найдены документы, подтверждающие, что компания депутата осуществляла деятельность во временно оккупированном Крыму по законодательству РФ.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по признакам ч.3 ст. 212 Уголовного Кодекса Украины, осуществляемого детективами Территориального управления БЭБ в Одесской области при процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры.

БЭБ не называет фамилию депутата, но по данным Одесса News, речь идёт о бывшем заместителе военкома области Андрее Кисловском из фракции «Доверяй делам».

Как сообщала Одесса News одесские чиновники пытались «наварить» на закупке генераторов 1,5 млн грн.

Фото: БЭБ

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