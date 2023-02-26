368-е сутки войны: ВСУ готовятся к контрнаступлению

Начались 368-е сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину. Российская Федерация сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтёрском направлениях.

Тем временем, украинская армия будет готова перейти в контрнаступление весной. Одной из стратегических целей ВСУ состоит в том, чтобы отрезать Крым от России, — заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, пишет Укринформ.

«Думаю, весной мы будем готовы к контрнаступлению», — отметил он, добавив, что конкретный момент зависит от ряда факторов, включая поставки западного оружия. В интервью изданию немецкой медиагруппы Funke Скибицкий уточнил, что одной из стратегических целей будет попытка «вбить клин в российский фронт на юге между Крымом и материковой частью России».

Заместитель председателя ГУР не исключил, что Украина будет наносить удары по складам оружия на территории России, в частности, в Белгородской области.

«Оттуда стартуют атаки на Украину. Это представляет угрозу, например, для Харькова», — пояснил он.

Цель контрнаступления – освободить все оккупированные территории Украины, включая Крым, подчеркнул Скибицкий.

«Мы остановимся только тогда, когда восстановим страну в пределах 1991 года», – резюмировал он.

Пло информации Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 26 февраля, за прошедшие сутки наши защитники отбили 71 атаку противника на 5 стратегических направлениях — Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтёрском направлениях.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Продолжает артиллерийские обстрелы районов населённых пунктов, граничащих с линией столкновения. Российские оккупанты наращивают оборону временно оккупированного Крыма, в частности, строят фортификационные сооружения.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили три вражеских беспилотных летательных аппарата разных типов: «Орлан-10», «Supercam S350» и «Ланцет-3».

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника, радиолокационную станцию, станцию радиоэлектронной борьбы, а также ещё 2 важные враждебные цели.

Как сообщала Одесса News, министерство обороны США 24 февраля объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму $2 млрд.

На главном фото бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка

Фото: Генштаб, Оперативное командование «Юг», ВМС ВСУ/Facebook, Укринформ

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