Энергетики делают всё возможное, чтобы свет в Одессе был всегда

Энергетики ДТЭК «Одесские электросети» круглосуточно работают, чтобы обеспечить бесперебойную подачу света одесситам, не жалея своих сил и здоровья.

В Facеbook опубликовано письмо сотрудника ДТЭК, в котором он описывает свои будни.

Публикуем это письмо полностью.

«Привет, любимая! Не сердись, но сегодня на ужин не успею. Должны выполнить аварийный ремонт линии, а работы здесь очень много. Я знаю, ты меня поймёшь. Ведь сколько лет мы вместе с тобой… Надеюсь, ещё целую вечность прожить с тобой. Но работа – это большая и неотъемлемая часть моей жизни, и порой рабочие смены бывают ненормированы. Но что делать, если нужно людям вернуть свет?

Вот, например, на выходных мы с ребятами начали работать в 4 утра. Мы вывели в ремонт высоковольтную линию, питающую пол Одессы. И пока одесситы ещё спали, мы с ребятами начали работать до восхода солнца. С помощью тепловизионного контроля мы обнаружили дефекты. Работы выполняли на линии высотой в седьмой этаж многоэтажки. Ещё и ветер такой был… Качало нашу люльку хорошо!

Хе-хе! Кстати, рядом была линия в 110 тысяч вольт (да, напряжение, как в розетке на кухне, только в 500 раз больше). Однако, как бы то ни было, но с ребятами отработали на отлично (конечно, строго соблюдая все правила безопасности!).

Уже в 9 мы закончили работы. Поэтому одесситы почти не испытали неудобств. Порой себя чувствую бойцом невидимого фронта. Эти работы для людей были незаметны, однако в будущем позволят избежать кучи аварий из-за возможной перегрузки. Должны быть готовы ко всему.

Всё, побежал работать. Цём. Твой любимый муж Д.».

Как сообщала Одесса News, энергетики 24/7 делают всё возможное, чтобы каждый дома в Одессе имел свет.

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