Россия не обвиняет Украину в ударах по аэродрому в Крыму, почему

Россия не обвиняет Украину в ударах по аэродрому в Новофёдоровке в оккупированном Крыму, поскольку это станет подтверждением неэффективности российской системы противовоздушной обороны.

Об этом говорится в отчёте американского Института исследования войны (ISW) от 10 августа, пишет издание ГОРДОН.

В ISW считают неправдивой официальную версию российской стороны о «случайном пожаре», однако не исключают, что причинами взрывов могли стать диверсии или дальнобойный ракетный удар.

Также эксперты предполагают, что Украина могла модифицировать свои ракеты «Нептун» для ударов по наземным целям, однако пока у них нет никаких доказательств этой версии.

Для справки. 9 августа на военном аэродроме в Новофёдоровке вблизи Сак произошли взрывы. В минобороны РФ заявили, что произошла «детонация нескольких авиационных боеприпасов», и подчеркнули, что «никакого огневого воздействия» по аэродрому не было. Российские СМИ со ссылкой на источник в министерстве сообщили, что причиной взрывов якобы стало нарушение правил пожарной безопасности.

Оккупанты заявили об одном погибшем и девяти пострадавших вследствие происшествия.

Украина свою причастность к взрывам отрицает. «Мы здесь при чём? Это, возможно, компенсаторные механизмы неэффективного управления внутри вооружённых сил РФ», – заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Минобороны Украины напомнило «о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах», призвало сохранять спокойствие и верить Вооружённым силам Украины.

Как сообщала Одесса News, в Севастополе 31 июля, в день ВМФ РФ, произошла атака беспилотника на штаб Черноморского флота ВМС РФ.

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