Одесский чиновник злоупотреблял своим положением при обеспечивании теробороны

Председателю одной из районных администраций Одессы, депутату горсовета сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением при обеспечении территориальной обороны города.

Как сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры, по данным следствия, должностное лицо, злоупотребляя своим служебным положением, действуя в интересах третьих лиц, заключило с коммерческим предприятием заведомо невыгодный договор на поставку товарно-материальных ценностей.

Так, решением Одесского городского оперативного штаба, созданного в целях обеспечения обороны государства в связи с вооружённой агрессией Российской Федерации против Украины, одной из райадминистраций поручено осуществить материально-техническое обеспечение подразделений территориальной обороны и добровольческих формирований территориального общества Одессы. Получив заявку от воинской части на приобретение термобелья, карематов и спальных мешков, подозреваемый закупил у предприятия необходимые товары по ценам, втрое превышавшим рыночные, в результате чего из местного бюджета было уплачено лишних 715 тыс. гривен.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Отмечается, что материалы о законности действий предприятия-поставщика, путей получения им поставленных товаров, выделены в отдельное производство, где продолжаются следственные действия.

Как сообщала Одесса News, сотрудники СБУ в августе 2022 года нейтрализовали в Одессе возглавляемую бывшим полицейским преступную группировку, занимавшуюся разбойными нападениями и похищением людей.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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