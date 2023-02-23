23 февраля свет у одесситов будет, но отключения возможны

На 23 февраля НЭК «Укрэнерго» не устанавливала лимиты потребления электроэнергии для Одесской области.

Это позволяет совсем не отключать свет потребителям региона, сообщает ДТЭК «Одесские электросети» в Telegram.

Однако в результате повреждения сетей «Укрэнерго» в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику.

Отмечается, что из-за сетевых ограничений в Одессе и Одесском районе будут действовать графики стабилизационных (почасовых) отключений.

Узнать графики возможных отключений по вашему адресу можно здесь.

По информации одесской энергетической комрании, за весь период непогоды 21-22 февраля энергетики вернули свет в дома 30 455 клиентов в 50 населённых пунктах области. Для этого компания задействовала 44 бригады, а это 106 работников и 44 единицы техники. Пока все клиенты со светом.

Отмечается также, что за эти 2 дня отремонтировано 38 воздушных линий, что позволило заживить 848 трансформаторных подстанций.

В случае отсутствия света можно позвонить по номерам колл-центра по мобильному +38 (068/095/073) 750 90 90 или стационарного телефона +38 (048) 705 90 90.

«Мы работаем 24/7, чтобы электроснабжение домов и предприятий оставалось надёжным», — информируют в ДТЭК «Одесские электросети».

Как сообщала Одесса News, в феврале ДТЭК увеличила количество линий в колл-центре со 150 до 200, а также дополнительно задействовала 65 операторов.

Фото: ДТЭК «Одесские электросети»

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