Потребляешь более 500 кВт-ч в месяц — плати по повышенному тарифу

Министерство энергетики и защиты окружающей среды предлагает ввести повышенный тариф для граждан, которые потребляют свыше 500 кВт-ч электроэнергии в месяц.

Об этом проинформировал заместитель министра по вопросам европейской интеграции Константин Чижик во время Х Международного инвестиционного форума по возобновляемой энергетике, сообщает Укринформ.

«Мы предлагаем поднять тариф для населения, которое потребляет большое количество электроэнергии — свыше 500 кВт-ч. Более половины всего населения потребляет до 100 кВт-ч. Богатые будут платить немного больше», — сказал Чижик.