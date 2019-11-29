Депутат Гиганов: Срочно требовать у властей памятник жертвам Куликова поля

Внефракционный депутат Одесского городского совета Богдан Гиганов выступил за установку возле Дома профсоюзов памятного знака в честь погибших на Куликовом поле 2 мая 2014 года.

Об этом сообщил народный избранник на своей странице в Facebook.

По мнению Гиганова, сделать это необходимо для предотвращения периодически повторяющихся нападений вандалов на импровизированный мемориал «куликовцев», сохраняющийся самими жителями города.

Последнее такое осквернение произошло, по словам Гиганова, 27 ноября.



«Вчера три тощих ублюдка поглумились над созданным одесситами памятным мемориалом возле Дома профсоюзов.

Вижу две проблемы: 1. Нужно срочно ТРЕБОВАТЬ у властей немедленной установки антивандального памятного знака на Куликовом поле! Планирую напомнить об этом на предстоящей сессии, а уже сегодня обращусь на топонимическую комиссию с предложением собраться по случаю. Если в ближайшее время этот вопрос не решить, скоро каждый вшивый школьник желающий хайпануть на больной для одесситов теме, будет глумиться над чувствами сочувствующих людей. 2. Нет понимания кто это такие, где ходят и чем дышат. Во всяком случае я, впервые вижу эти тупые рожи», — написал одесский депутат.

Кстати. Богдан Гиганов в настоящее время представляет в горсовете постоянную комиссию по планированию застройки территорий, городского дизайна и архитектуры. Весной 2017 года одесский скульптор Александр Князик изготовил два эскиза памятника погибшим 2 мая.

Также Гиганов на своём Телеграмм-канале проинформировал, что 1 декабря в 12:00 в честь дня рождения Маршала Победы Георгия Жукова «неравнодушные к судьбе нашей истории одесситы организовывают мирное собрание на месте снесённого бюста великого полководца (угол улиц М.Жукова/Глушко)».

«Отдадим дань уважения по-настоящему Великому человеку! Это наша история! Мы, потомки победителей! Пока мы помним, они живы», — написал Богдан Гиганов.

Как сообщала Одесса News, члены одесской «Группы 2 мая» считают, что следствие до сих пор не установило и не обнародовало имена организаторов и заказчиков беспорядков 2 мая, источники финансирования, степень причастности к преступлениям тогдашних и нынешних чиновников.