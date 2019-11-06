Одесская «Группа 2 мая» считает нецелесообразным создание в Раде ВСК

Члены одесской «Группы 2 мая» считают нецелесообразным создание новой Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины, поскольку убеждены, что задачу получить достоверную и полную информацию об обстоятельствах гибели граждан в Одессе выполнила предыдущая ВСК, которая была создана в 2014 году.

Об этом говорится в заявлении членов «Группы 2 мая», в состав которой входят журналисты и специалисты по баллистике, вооружению и боеприпасам, токсикологии, юриспруденции, исследовавшие обстоятельства трагедии.

«30 октября Верховная Рада отклонила предложение создать Временную следственную комиссию по расследованию событий 2 мая 2014 года в Одессе. В связи с этим члены «Группы 2 мая»… считают необходимым заявить следующее: события 2 мая уже были предметом расследования Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины. Основными задачами этой ВСК были определены: получение полной и достоверной информации об обстоятельствах массовых убийств мирных граждан в городах Одессе, Мариуполе, а также в других городах Донецкой и Луганской областей», — говорится в заявлении.

Члены «Группы 2 мая» считают, что задача получить достоверную и как можно более полную в то время информацию относительно обстоятельств гибели граждан в Одессе комиссия, созданная в 2014 году, в целом выполнила, хотя в конце отчёта члены ВСК подчеркнули, что им не хватало полномочий для эффективного осуществления расследования.

В документе отмечается, что «в соответствии с Регламентом Верховной Рады, итогом работы ВСК является отчёт, в котором должны быть указаны, в том числе, сведения или обстоятельства, установленные Временной следственной комиссией, и доказательства, которыми это подтверждается, а также сведения или обстоятельства, которые не подтвердились. Однако пока в Украине не существует действующего закона о Временных следственных комиссиях».

Члены «Группы 2 мая» констатировали, что «ранее принятый закон был признан в 2009 году неконституционным, а новый проект, проголосованный народными депутатами 6 июня 2019 года, пока не подписан Президентом и возвращён в Верховную Раду. Поэтому на сегодняшний день нет правовых механизмов, которые бы позволяли членам ВСК собирать доказательства и устанавливать любые факты и обстоятельства».

Также подчеркивается, что «в настоящее время продолжается ряд уголовных производств по событиям в Одессе 2 мая 2014 года. Порядок уголовного судопроизводства на территории Украины определяется только уголовным процессуальным законодательством. Уголовный процессуальный кодекс Украины содержит исчерпывающий перечень сторон и других участников уголовного производства, среди которых нет «народных депутатов» и/или «временных следственных комиссий».

Кроме того, действующий Регламент Верховной Рады Украины в части, касающейся ВСК, также не предоставляет её членам каких-либо прав и полномочий в уголовном производстве. Закон запрещает вмешательство в деятельность прокурора или следователя со стороны любых лиц, не имеющих на то законных полномочий.

Авторы заявления уточняют, что дополнительные возможности народным депутатам по сбору доказательств и установления фактов включения их в состав ВСК не предоставляются.

В то же время члены «Группы 2 мая» считают, что при создании новой ВСК может возникнуть конфликт интересов «у любого из народных депутатов, связанных с Одесской областью. Поэтому, если вопрос о создании ВСК снова появится в повестке дня ВР, члены группы считают, что в состав этой комиссии не должны входить представители политических сил и групп, интересы которых были затронуты во время всех событий, происходивших в то время».

Как отмечается, «в нынешних политических реалиях это означает неуместность участия во Временной следственной комиссии народных депутатов, которые были избраны на избирательных округах Одесской области, или занимали должности в органах власти и местного самоуправления Одесской области».

«Остались ли белые пятна по части 2 мая после пяти с половиной лет расследования? Безусловно, это так», — говорится в заявлении.