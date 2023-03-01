В Одессе по материалам СБУ осуждён ещё один поклонник «русского мира»

По материалам Службы безопасности Украины вынесен приговор враждебному пропагандисту и стороннику «русского мира».

Об этом в Facebook сообщает Управление СБУ в Одесской области.

Отмечается, что Приморский районный суд Одессы заочно приговорил лидера пророссийского объединения к 14,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

«Руководитель общественной организации «Единая Русь», скрывающийся от правосудия на территории страны-агрессора, признан виновным в содействии террористическим организациям «днр/лнр», а также в попытке насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти», — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в 2013-2014 годах он был одним из лидеров пророссийского движения в Одессе, активно участвовал в событиях 2 мая 2014 года, в частности, именно он вместе с единомышленниками возглавлял группу боевиков, напавших на проукраинский Марш единства, спровоцировав массовые беспорядки. После этого бежал в РФ, где давал интервью, рассказывая страшные истории о «зверствах хунты».

Начало срока отбывания наказания осуждённому будет исчисляться с даты его задержания и реального исполнения наказания.

Досудебное расследование проводилось под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года СБУ задержала в Одесской области российского агента, разведывавшего позиции украинского ПВО вблизи Чёрного моря.

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