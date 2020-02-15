Одесскую таможенницу посадили в тюрьму на 5 лет

Бывший государственный инспектор одного из постов Одесской таможни за совершение коррупционного преступления получила 5 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

«Приговором суда сотрудница таможни признана виновной в получении неправомерной выгоды и приговорена к 5 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества и с лишением права занимать определённые должности сроком на 2 года», — говорится в сообщении.

В ходе расследования установлено, что осуждённая получила взятку за беспрепятственное прохождение таможенного контроля и непринятие мер по начислению обязательных таможенных платежей при перемещении «брендовых» товаров из Турции.

Как сообщала Одесса News, в феврале прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении директора одного из предприятий Одессы — депутата областного совета, причастного к присвоению бюджетных средств, выделенных на реконструкцию соединительного канала между Тилигульским лиманом и Чёрным морем.