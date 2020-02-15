Свитолина провально продула японке в четвертьфинале турнира в Таиланде

Первая ракетка Украины, уроженка Одессы Элина Свитолина прекратила свои выступления на хардовом турнире в Хуахине (Таиланд) с призовым фондом $275 тысяч.

По сообщению спортивного издания XSPORT, в четвертьфинале Свитолина без шансов уступила японке Нао Хибино со счётом 4:6, 2:6.

«Соперницы провели на корте 1 час и 17 минут. После обмена брейками в первом сете со счёта 4:4 украинка проиграла 7 геймов подряд. Уступая 0:5, Свитолина отыграла один брейк и защитила свою подачу, но со второй попытки Хибино подала на победу», — говорится в сообщении.

Элина так прокомментировала своё поражение:

«Сегодня были очень трудные условия для игры. И если честно, Хибино отыграла потрясающий матч. На важных очках она играла решительно и была за это вознаграждена. Мне бы хотелось сыграть немного лучше в первом сете. Думаю, это был ключевой этап поединка. Хибино отыграла действительно невероятно, когда были важные моменты матча».



Таким образом, Свитолина, занимающая в мировом рейтинге 4-е место, проиграла теннисистке, занимающей в том же рейтинге 84-е место. По мнению экспертов, в понедельник в обновлённом еженедельном рейтинге мы увидим уже иной расклад позиций из-за проигрыша Свитолиной.

Отмечается также, что Элина Свитолина и другая одесская теннисистка — Даяна Ястремская заявились на второй в сезоне турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier Mandatory, который пройдёт 24 марта — 4 апреля в Майами (США).

Как сообщала Одесса News, днями Элина Свитолина призналась, что соперничает со своим бойфредом — французским теннисистом Монфисом — в плане выигранных трофеев.