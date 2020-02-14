Одесская теннисистка Свитолина вышла в 1/4 финала турнира в Таиланде

Первая «ракетка» Украины Элина Свитолина выиграла 13 февраля матч у австралийки Сторм Сандерс во втором раунде турнира WTA в Хуахине (Таиланд) с призовым фондом 275 тысяч долларов.

Встреча соответственно 4-й и 319-й теннисисток рейтинга WTA завершилась со счётом 6:1, 6:2, сообщает XSPORT.

Поединок длился 57 минут.

«Украинка почти весь матч вела в счёте, уступая только в самом начале второго сета. За 57 минут на корте Свитолина сделала пять эйсов, пять брейков и допустила одну двойную ошибку. На счету Сандерс одна подача навылет, один из двух реализованный брейк-поинт и четыре ошибки при вводе мяча в игру», — говорится в сообщении.



После поединка Элина Свитолина призналась, что соревнуется со своим парнем — теннисистом Гаэлем Монфисом:

«Сегодня я хорошо чувствовала себя на корте и хорошо сыграла. Довольна тем, как в начале матча я сумела прибавить. Думаю, именно это и было ключевым моментом в поединке. В чём разница между выступлениями днем и вечером? Нужно адаптироваться, особенно на подбросе мяча в тёмное время. Но я довольна, что сегодня играла попозже, когда было уже прохладнее. Вообще, оба варианта по-своему хороши. Если играешь днём, то потом есть больше свободного времени. Соревнуемся ли мы с Монфисом, кто из нас выиграет на этой неделе? Да, он выиграл титул на прошлой неделе и сейчас выступает в Роттердаме. Я со своей стороны постараюсь приложить все усилия, чтобы выиграть. Так что, дух соперничества очень велик».

Кстати. Монфис уже вышел во второй круг турнира в Роттердаме.

В четвертьфинале оппоненткой Элины будет японка Нао Хибино (№84 WTA).

Соревнования в Хуахине завершатся 16 февраля.

Как сообщала Одесса News, в еженедельном рейтинге Всемирной теннисной ассоциации (WTA) состоянием на 10 февраля уроженка Одессы Элина Свитолина занимает 4 место.