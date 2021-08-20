Одесская теннисистка Екатерина Козлова проиграла россиянке

Во втором круге челленджера в Чикаго одесситка Екатерина Козлова (WTA 131) проиграла россиянке Виталии Дьяченко (WTA 149) со счётом 5:7, 6:1, 4:6.

Об этом сообщает XSPORT.

Отмечается, что матч продлился 136 минут, в течение которых девушки не подали ни одного эйса.

«При этом Козлова допустила четыре двойные ошибки против одиннадцати у соперницы. Также Козлова реализовала 10 из 15 брейк-пойнтов, тогда как у оппонентки 9 из 15 брейков», — говорится в сообщении.

Козлова попала в квалификацию Открытого чемпионата США.

Как сообщала Одесса News, одесские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская не смогли дойти до финала турнира WTA 1000 в Цинциннати (США) с призовым фондом 1 млн 835 тыс 490 долларов.

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