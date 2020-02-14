Одесса празднует День всех влюблённых

14 февраля во многих странах мира сегодня празднуют День всех влюблённых — День святого Валентина. В Одессе также пройдёт ряд романтических увлекательных мероприятий.

Так, на празднике в Одесском зоопарке будет торжественно объявлена пара-победитель, набравшая наибольшее количество голосов. В минувшем году звание самой романтической пары зоопарка получили розовые пеликаны, а в 2018 году победителями конкурса стали амурские тигры.

В 14:00 в Ротонде Городского сада состоятся литературные чтения «Восславь любовь устами литературного героя». Гости праздника смогут продекламировать со сцены свои любимые стихи или отрывки из книг одесских писателей о любви и получить памятный сувенир. Во время проведения литературных чтений участники праздника смогут обменяться «валентинками».

Не отстаёт от событий и Одесская национальная научная библиотека. Там тоже есть лирики: с 18:00 до 22:00 в библиотеке можно громко разговаривать, петь и даже танцевать. Для гостей будет организована встреча с Остапом Бендером, библиотечной свахой, амуром и библиоманами. Также все желающие смогут побывать в фотозоне, посетить мастер-классы от народных мастеров и бард-фест, пройти селф-квест, принять участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». Кроме того, гостям встречи будут представлены: литературная площадка «Поэзия любви», музыкальное приветствие от джаз-бэнд, книжно-иллюстративная выставка «Книжная симфония любви», «Монмартр в библиотеке» с авторскими шаржами от одесских художников и благотворительная ярмарка «От сердца к сердцу». Посетители библиотеки побывают на свидании вслепую и просмотре художественного фильма на английском языке, литературном Speed Dating в художественном пространстве, попробуют fortune cookie (печенье с предсказаниями) и смогут завязать ленту на «дереве любви», загадав желание. В завершение вечера гостей ждут библиокофейня «Кофе+книга=хорошая пара» и романтическое Dance party.

Кстати. История происхождения праздника Дня всех влюблённых окутана многочисленными легендами и мифами. В одной из них говорится о том, что якобы был некий простой римский священник Валентин, который во время гонений на христиан императором Клавдием в 269 году подвергся жестоким пыткам, а затем казнён за то, что венчал молодожёнов по христианскому обычаю. Впоследствии изуродованное тело Валентина христиане похоронили в катакомбах у Фламиниевой дороги. Уже в 350 году на месте его могилы построили базилику. В 496 году папой Геласием был установлен день памяти этого святого (14 февраля), но в 1969 дата была вычеркнута из календаря католической церкви, поскольку Валентина признали фигурой мифической и никакого подтверждения существования такого священника не было найдено. В конце средних веков в Англии появился обычай в день святого Валентина отправлять любимой записку с признанием в любви. Такие послания стали называть «валентинами», и девушки взамен отвечали любимым, называя их Валентинами. Не в последнюю очередь это было связано с древним поверьем, что именно 14 февраля спариваются птицы. Обычай обмениваться «валентинками» сохранился и по сей день. И не только на западе: «день святого Валентина» стал чрезвычайно популярным праздником на территории всего постсоветского пространства, в том числе и в Украине. Пожалуй, современным людям катастрофически не хватает каких-то положительных, аполитичных праздничных дней, к тому же, в депрессивный зимний сезон.

Вместе с тем, в этот день Римско-католическая церковь чтит память Кирилла и Мефодия — славянских просветителей и покровителей Европы.