Пожарники не знают, от чего загорелось в Одессе кафе «Фокус»

Одесские спасатели ещё не установили причину пожара в кафе, размещённом на проспекте Академика Глушко, 19А.

По сообщению спасателей, 13 февраля в 3:54 в Службу спасения «101» поступило сообщение о начавшемся пожаре в одесском кафе.

«По прибытию на место вызова спасателей установлено возгорание открытым пламенем кафе «Фокус». Пожарные локализовали пожар в 4:37 и в 4:53 ликвидировали пожар на площади 150 м2″, — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время пожара никто не пострадал. Ущерб устанавливается.

Пожар тушили 19 человек личного состава Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области с помощью 4-х единиц пожарной техники.

Как сообщала Одесса News, в январе-феврале этого года в Одесской области пожары унесли жизни 17 жителей — в сёлах Ананьев Ананьевского, Малая Васильевка Любашёвского, Грабово Кодымского, Лиманское Раздельнянского, Саханка Ширяевского, Выпасное Белгород-Днестровского районов, в Черноморске, Рени, пгт Тарутино, а также в Малиновском районе Одессы и на ул. Марсельской,7.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области