Число жертв пожара в одесском колледже достигло 13-ти

В завалах сгоревшего здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 11 декабря работники ГСЧС обнаружили ещё одно тело погибшего человека.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

«11 декабря в 18:25 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадали 30 человек (в больницах остаётся 8 человек).

Поиск тел жертв пожара в одесском колледже продолжается круглосуточно.

Как сообщала Одесса News, 4 декабря в 10 час. 12 мин в Одессе на третьем этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар.

6 декабря Кабинет министров создал правительственную комиссию по расследованию причин пожара.

9 декабря директору колледжа Любови Кочерге выдвинуто подозрение в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, что повлекло тяжкие последствия, 11 декабря её отправили под домашний арест.

Прдолжаются работы по демонтажу аварийных элементов конструкций здания.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, Думская