Раздельнянский район Одесчины пополнил список жертв пожаров нового года

В Раздельнянском районе Одесской области во время пожара погибли 2 человека.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, 8 января в 15:52 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании частного дома в с. Лиманское, на улице Победы, 60.

«По прибытию на место вызова спасатели установили возгорание домашнего имущества и перекрытия одноэтажного жилого дома. В 17:15 пожарные локализовали возгорание и в 18:06 пожар на площади 20 м2 был ликвидирован, — говорится в сообщении.

«При тушении пожара в жилом доме обнаружены тела двух погибших мужского пола 1963 г.р. и 1983 г.р. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электросети», — сообщают спасатели.

Как сообщала Одесса News, в этом году в Одесской области произошли три пожара, унесшие жизни шестерых жителей региона — в сёлах Малая Васильевка Любашевского и Грабово Кодымского районов,а также Малиновском районе Одессы.