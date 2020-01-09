В Иране опубликовали предварительный отчёт о крушении самолёта МАУ

Самолёт “Международных авиалиний Украины”, разбившийся 8 января в Тегеране, загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт.

Об этом говорится в предварительном отчёте Организации гражданской авиации Ирана по катастрофе, сообщает Укринформ со ссылкой на АР.

“Иранские следователи заявили в четверг, что члены экипажа украинского самолёта, разбившегося днём ранее, не связывались (с авиадиспетчером, – ред.), чтобы попросить о помощи и пытались вернуться обратно в аэропорт, когда тот начал падать… Следователи также заявили, что самолёт был охвачен огнём до того, как он разбился”, — говорится в сообщении.

По информации следователей, авария вызвала масштабный взрыв, когда самолёт упал на землю, вероятно, потому, что Воеіng 737 был полностью заправлен топливом для полёта в Киев.

В отчёте также подтверждается, что оба «черных ящика», которые содержат технические данные самолёта и записи переговоров из кабины, были найдены, однако они повреждены, и некоторые части их памяти утеряны.

Также было отмечено, что изначально следователи исключили как причину аварии лазерные или электромагнитные помехи.

Как сообщала Одесса News, 8 января около 4:30 по киевскому времени после взлёта из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту самолёта находилось 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди них 11 украинцев — двое пассажиров и девять членов экипажа. Среди погибших 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, а также по трое граждан ФРГ и Великобритании.

9 января в Украине объявлен национальный траур по жертвам авиакатастрофы.