Более 20 одесских спортсменов планируют выступить на Олимпиаде в Токио

22 одесских спортсмена собираются попробовать свои силы на Олимпиаде в Токио в этом году.

Об этом сообщили в Отделении Национального олимпийского комитета Украины в Одесской области.

по состоянию на 1 января именные лицензии для участия в Олимпиаде уже завоевали два одесских спортсмена — мастер стендовой стрельбы Ирина Маловичко и тяжелоатлетка Анастасия Лысенко.

На лицензии в настоящее время претендуют ещё 20 одесских спортсменов: Анжелика Терлюга, Анита Серёгина и Анастасия Степашко (каратистки); Анастасия Тодорова и Юлия Колесник (гребля); Анна Ильина (пулевая стрельба); Николай Мильчев (стендовая стрельба); Василий Михайлов (вольная борьба); Владлен Козлюк и Николай Крысов (греко–римская борьба, весовая категория до 97 кг); Цотне Рогава (бокс); Андрей Ягодка и Елена Кравацкая (фехтование); Александр Гордиенко (дзюдо); Даяна Ястремская (теннис); Роман Кокошко (лёгкая атлетика); Вадим Науменко, Юрий Косян и Анастасия Хомина (плавание); Денис Носков (баскетбол 3х3).

«Относительно шансов мы на сегодняшний день можем говорить только об Анжелике Терлюге, которая сейчас занимает 1-е место в олимпийском рейтинге среди спортсменок в категории до 55 кг и имеет высокие шансы на получение олимпийской путёвки. Рейтинг получит окончательный вид после проведения 6 турниров, последним из которых станет чемпионат Европы 25-29 марта», — уточнили в НОК.

Сообщается также, что Одесская область не досчиталась одного потенциального кандидата — воспитанника ДЮШОР «Динамо», пловца Игоря Трояновского, который с 1 января начал выступать за Днепр. Однако Одессa News будет и в дальнейшем следить за спортивной карьерой Трояновского, как и за другой одесситкой, но проживающей сейчас в Харькове, — первой теннисной ракеткой Украины — Элины Свитолиной.