Подоляк: Комментарии об упавшем в России Ил-76 будут позже

Власти Украины проверяют информацию, были ли на разбившемся 24 января в Белгородской области страны-агрессора России самолёте Ил-76 украинские пленные, как об этом сообщают оккупанты.

Об этом заявил Reuters советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, «комментарии будут чуть позже», потому что «необходимо время для уточнения всех данных».

Министерство обороны Украины не сразу ответило на запрос о комментариях по поводу Ил-76, пишет Reuters.

По предварительным данным, самолёт Ил-76 упал в Корочанском районе Белгородской области. Российские Telegram-каналы писали, что на борту находились 63 человека.

«Украинская правда» со ссылкой на свои источники сообщила, что самолёт перевозил ракеты к комплексу С-300, которыми россияне обстреливают Харьковскую область.

Российские пропагандистские ресурсы заявили, что Ил-76 якобы перевозил украинских военнопленных. В частности, такое утверждение распространило ТАСС, ссылаясь на минобороны страны-агрессора. Оккупанты утверждали, что на его борту «находилось 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых перевозили в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолёта и трое сопровождающих».

Координационный штаб по обращению с военнопленными заявил, что украинская сторона сейчас собирает информацию по этому случаю.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что 24 января должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной, но «запланированный обмен пока не происходит». По его словам, озвученную российской стороной информацию о том, что военнопленные могли находиться в упавшем Ил-76, – проверяют.

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