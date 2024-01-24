Адвокат из Одессы за взятку обещал содействие судьи

Руководство Одесской областной прокуратуры сообщило о подозрении адвокату в вымогательстве и получении неправомерной выгоды за обещание повлиять на судью, чтобы избежать клиенту ответственности за вождение под хмельком.

По данным прокуратуры, юрист требовал у своего клиента взятку за закрытие двух дел об админправонарушении.

При этом акцентировал, что подзащитный сильно «влетел», поэтому только при его непосредственном участии возможно решение проблемы. Юрист уверял, что имеет влияние на судью и может помочь избежать ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Такая «услуга» стоила 2000 долларов США из расчёта 1000 долларов за одно дело, — отмечают правоохранители.

Адвоката задержали при получении взятки.

По ходатайству прокурора подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Одесса News информировала, что в августе 2023 года в Одесском районе были разоблачены судья и адвокат, обещавшие за взятку принятие положительных решений по админделам.

Фото: Одесская облпрокуратура

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