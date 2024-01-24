Военные истории: Братья-пиротехники из Одессы приближают Победу

Артём и Максим Подьячевы – братья-пиротехники из Одессы. Артём на службе в ГСЧС с 2018 года, а Максим к Службе спасения присоединился уже во время полномасштабного вторжения, достигнув совершеннолетия.

Ещё с детства старший брат мечтал стать спасателем. Когда он пришел устраиваться на работу в Службу спасения, ему предложили должность водолаза-сапёра, потому что именно в этой должности Артём проходил срочную службу. В настоящее время спасатель уже начальник отделения подводного разминирования, — пишет в Facebook о братьях Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

После начала полномасштабного вторжения Максим, всегда бравший пример со старшего брата, приобщился к большой семье пиротехников.

Артём уже неоднократно ездил на разминирование деоккупированных территорий нашей страны, но самое болезненное воспоминание – это гибель товарища-пиротехника Святослава Додона.

«Мы ехали в машине впереди, – вспоминает Артём те трагические минуты, – позади себя услышали взрыв и увидели дым. Мы немедленно побежали к едущему за нами автомобилю. Вытащили без сознания Святослава. Он дышал. Начали сразу оказывать медицинскую помощь, наложили турникет. В считанные минуты подъехала карета скорой помощи. Все сначала «выдохнули», были уверены, что Святослав будет жить, но где-то через час мы узнали ужасную новость – наш собрат не доехал до больницы. Он умер в карете скорой помощи».

Спасатели рассказывают о своих чувствах, когда они видят разрушенные дома, сёла, в которых более невозможно жить, глаза людей, переживших все ужасы оккупации. Боль за нашу страну и ненависть к врагу – эти ощущения Артём и Максим пытаются подавить у себя, потому что нужно работать с «холодной» головой, чтобы не подвергать опасности себя и тех, кто рядом.

«Каждая ротация – это проверка на человечность и выдержку, – говорят братья. – Когда работаешь на деоккупированных территориях бок о бок с сапёрами из других регионов, чувствуешь родство духа. Поддержка друг друга, забота о тех, кто рядом – это главное в нашей работе. Мы – одна большая семья пиротехников Украины».

Четырёхлетний сын Артёма уже мечтает стать как папа, сапёром-водолазом. Спасатель рассказывает, что каждую свободную минуту позвонит по телефону своей семье, чтобы успокоить жену и сына, что всё хорошо. Младший брат-сапёр мечтает встретить девушку и создать большую семью в свободной, цветущей Украине.

Одесса News в 2023 года рассказывала о Павле — заместителе командира по персоналу одного из кораблей Одесского отряда Морской охраны Госпогранслужбы, жителе Черноморска.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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