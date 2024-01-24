Германия впервые передаст Украине военные вертолёты Sea King

Германия передаст Украине многоцелевые военные вертолёты Sea King Mk41.

Об этом министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил по итогам 18-й встречи контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», пишет 23 января в Х пресс-служба министерства обороны ФРГ, сообщает издание ГОРДОН.

По словам главы минобороны ФРГ, Украина получит шесть многоцелевых вертолётов Sea King Mk41 вместе с комплектом запасных частей. Немецкая сторона также обеспечит обучение украинских военных.

Как сказал министр, Sea King – это проверенный и надёжный вертолёт, который поможет украинцам во многих сферах: от разведки над Чёрным морем до транспортировки солдат.

Писториус подчеркнул, что это «первая немецкая поставка такого типа». Ранее вертолёты Украина от ФРГ не получала, отметив, что для защиты украинского населения и инфраструктуры противовоздушная оборона остаётся главным приоритетом.

«Нам также нужна большая скорость производства оружия», – подчеркнул немецкий министр.

В минобороны Германии добавили, что с начала полномасштабной войны России против Украины общий объём немецкой военной помощи Киеву достиг около €6 млрд.

Одесса News информировала, 17 января 2024 года Германия обновила список военной помощи, которую она предоставила Украине.

Британские вертолёты Sea King, способные охотиться на субмарины, прибыли в Украину ещё в январе 2023 года.

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