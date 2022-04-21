57-й день войны: На юге украинские воины нанесли 7 точных ударов по позициям врага

На юге украинские защитники нанесли семь точных ударов по позициям российских захватчиков.

Об этом оперативное командование «Юг» сообщает в Facebook.

По состоянию на утро 21 апреля на юге Украины российские войска продолжали ведение оборонных действий по занимаемому рубежу, пытались возобновлять силы и проводить разведку.

Населённые пункты Херсонской и Николаевской областей системно подвергаются артиллерийско-минометным обстрелам.

Готовя «картинку для пропагандистского телевидения», враг продолжает коварную тактику обстрела тех населенных пунктов, где занял позиции, а обвинить пытаются Вооруженные силы Украины, говорится в сообщении.

Вчера поздно вечером захватчики наносили удары по центру Николаева, поразив кассетными снарядами бизнес-центр, музыкальное училище и жилые кварталы.

По данным ОК «Юг», есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Украинские защитники в течение ночи нанесли семь точных ударов по вражеским позициям. Утраты врага уточняются.

В Черноморской операционной зоне сохраняется присутствие того же состава корабельной группировки РФ. Продолжая блокировку судоходства, вражеский флот производит разведку, перевозку грузов и поисковые мероприятия на месте затопления крейсера «Москва».

Угроза ракетных ударов сохраняется.

По сообщению Генштаба ВСУ, сегодня, 21 апреля, подразделениями противовоздушной обороны воинских частей Десантно-штурмовых войск Вооружённых Сил Украины были сбиты российские штурмовик Су-25 и многоцелевой беспилотный авиационный комплекс «Орлан-10». Воздушные объекты российских оккупантов поразили переносные ЗРК “Stinger” и “Starstreak”.

Как сообщала Одесса News, Президент РФ Владимир Путин назвал штурм промышленной зоны завода «Азовсталь» в Мариуполе нецелесообразным, приказал главе минобороны Сергею Шойгу отменить его и установить блокаду.

Фото: Генштаб ВСУ

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.