Служебная халатность одесского чиновника привела к убыткам государству в 600 тыс грн

Киевская окружная прокуратуры г. Одесса сообщила о подозрении в служебной халатности бывшему начальнику Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

По данным следствия, экс-чиновник в нарушение требований законодательства и ведомственных нормативных актов Государственной экологической инспекции Украины не обеспечил надлежащего хранения и учёта государственного имущества.

В частности, он не определил материально-ответственное лицо и место хранения скоростного катера, который должен использоваться экоинспекторами для выявления фактов незаконного отлова водных биоресурсов.

«В результате ненадлежащего исполнения чиновником своих служебных обязанностей из собственности Инспекции фактически выбыло государственное имущество стоимостью почти 600 тыс. гривен.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Одесса News информировала о разоблачении правоохранителями заместителя директора одного из департаментов Одесского городского совета в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

Фото: Одесская облпрокуратура

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