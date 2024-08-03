В России заявили о массовой атаке украинских дронов, Генштаб подтвердил

В ночь на 3 августа жители Ростовской, Орловской, Белгородской областей России слышали звуки взрывов. Губернаторы этих регионов заявляют об атаке беспилотников.

Минобороны страны-оккупанта РФ утверждает, что этой ночью были якобы «перехвачены и уничтожены» 36 БПЛА над Ростовской, восемь над Курской, девять над Белгородской, 17 над Орловской, два над Рязанской областями, по одному над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем.

В то же время губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил в Telegram, что минувшей ночью регион атаковали «55 украинских БПЛА». По его словам, в результате атаки жертв и пострадавших нет, но поврежден «ряд складских объектов» в Каменском и Морозовском районах. Службы экстренного реагирования тушат пожары.

Telegram-канал Shot написал со ссылкой на подписчиков, что взрывы были слышны в Ростове-на-Дону, а также в Батайске и Морозовске. Местные жители сообщили о пожаре и взрывах на военном аэродроме Морозовска. По данным канала Astra, в Каменском районе горят резервуары с топливом.

В пабликах распространяют видео, на которых видны масштабные пожары.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что в области работали РЭБ и ПВО, после чего три беспилотника уничтожены, а два попали в жилой дом. Пострадавших нет.

В Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков признал попадание в нефтебазу на территории Губкинского городского округа. По его словам, загорелся один резервуар.

Генеральный штаб ВСУ 3 августа подтвердил сообщения СМИ об атаке сил обороны на военный аэродром «Морозовск» в Ростовской области России, а также на ряд нефтебаз и объектов хранения горюче-смазочных материалов российских оккупантов в Белгородской, Курской и Ростовской областях.

Одесса News информировала, что в ГУР Минобороны Украины подтвердили удар по российскому стратегическому бомбардировщику-ракетоносцу Ту-22М3 на аэродроме «Оленья» в Мурманской области, а Генштаб ВСУ подтвердил прилёт дронов в ночь на 28 июля 2024 года по нефтебазе в Курской области РФ.

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