Черноморским коридором из портов Большой Одессы в воскресенье вышли 10 судов

Десять судов, экспортирующих украинскую продукцию, вышли 3 декабря из портов Большой Одессы.

Четыре балкера покинули порт Южный, два из которых – 289-метровый Andros Beauty и 225-метровый Lucky Glory доставят заказчикам украинскую руду, сообщает Думская.

Из одесского порта вышли два судна, в том числе танкер NEW SPIRIT, ещё четыре сухогруза вышли из порта Черноморск.

Украинский временный коридор для торговых судов успешно работает под защитой наших Сил обороны.

Одесса News информировала, что, по словам Президента Украины Владимира Зеленского в ноябре 2023 года, государства-партнёры передают Украине катера для защиты украинского морского «зернового коридора».

По состоянию на 24 ноября этим морским коридором с августа 2023 года уже прошли 153 гражданских судна с продовольствием.

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