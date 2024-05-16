Социологи изучали настроения во время войны: кому украинцы доверяют больше всех

Украина сегодня нуждается в формировании союза между властью и обществом, потому что социологические данные свидетельствуют о низком доверии общества к государственным институтам по сравнению с другими социальными институтами.

Об этом говорили эксперты во время презентации в Укринформе данных социологического исследования «Настроения украинцев во время войны», проведённого Национальной платформой устойчивости и сплочённости.

Так, на вопрос «что помогает сохранять стойкость?» ответы распределились следующим образом: вера в ВСУ – 63%, семья, родственники, близкие – 49%, ежедневный труд – 27%, религия/вера в бога – 21%, участие в волонтёрстве, сборе средств – 18%, вера в государство – 12%.

Участники исследования обратили внимание на существенный разрыв между ожидаемым лидером доверия украинцев ВСУ и государством, видя в этом риски устойчивости и сплочённости общества в условиях войны.

Соучредитель Национальной платформы Владимир Лупаций считает, что эти данные тревожны и их следует учитывать при принятии государственных решений.

“Разрыв в поддержке ВСУ и верой в государство является проблемой. Ключевой риск — недооценка как в государстве, так и в обществе, значения устойчивости и социальной сплочённости для выживания в войне на выносливость. Мы просто недооцениваем угрозу фундамента тыла и устойчивости в этой войне. Этот индекс устойчивости должен быть среди показателей оценки эффективности деятельности государственных институций. Эти данные следует включить в систему принятия решений”, — подчеркнул Лупаций.

По его мнению, «выход один – это формирование союза между властью и обществом. Общество оценивает эффективность власти по её способности взаимодействовать с другими игроками – обществом, бизнесом, местным самоуправлением, гражданским обществом, волонтёрским движением. Если мы хотим сдвинуть с места вопрос доверия, повысить уровень устойчивости и социальной сплочённости, то это вопрос союза власти с обществом”, — отметил Лупаций.

Политолог, директор Центра политических исследований Пента Владимир Фесенко подчеркнул, что власти и обществу следует восстановить сплоченность, характерную для первых месяцев войны.

“Единства между властью и обществом стало меньше, и это тревожная тенденция. Наблюдается разрыв – власть сама по себе, а общество само по себе. Единства стало меньше и его нужно восстанавливать, как это было в первые месяцы войны. Когда возник топливный кризис, бизнес активно сотрудничал с органами государственной власти в ежедневном режиме. А в последнее время мы видим проблемы в отношениях между некоторыми государственными институтами и бизнесом, волонтёрским движением, общественными организациями”, – сказал Фесенко.

Исследование «Настроения украинцев во время войны» проведено методом репрезентативного общенационального опроса, выборка 1000 респондентов, мужчины/женщины 16+, предельно максимальная погрешность 3,1%, покрывает все регионы Украины, кроме оккупированных территорий.

Одесса News информировала, что согласно опросу, проведённому в апреле 2024 года, к русскоязычным гражданам Украины 37% респондентов относятся положительно или очень положительно, 42% – нейтрально, 20% – отрицательно или очень отрицательно.

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