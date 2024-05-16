Титулованный одесский спортсмен оставил надежду попасть в Париж на Олимпиаду-2024

Одесский борец вольного стиля Василий Михайлов уступил в решающем поединке за олимпийскую путёвку на проходившем в Стамбуле мировом отборе.

Об этом сообщает Отделение НОК в Одесской области.

Отмечается, что 28-летний Василий Михайлов (тренеры – Магамед Магдиев, Нарек Будагян) в схватке за путёвку свои вторые Олимпийские игры проиграл 22-летнему грузинскому борцу Владимиру Гамкрелидзе со счётом 2:8.

В соревнованиях в категории «до 86 кг» Василий победил эстонца Аймара Андрусе (4:0), испанца Ноэля Альфонсо Флоренса Чакона (4:0), китайца Зушен Лина (6:3) и вышел в полуфинал, где первый раз боролся за олимпийскую лицензию – с Дауреном Куруглиевым из Греции, и проиграл ему.

Василий получил ещё один шанс в борьбе за олимпийскую квоту, победив поляка Себастьяна Езежански, но подобрать ключик к молодому грузинскому борцу Владимиру Гамкрелидзе, как и на чемпионате мира-2023, он не смог. Тогда в полуфинале соревнований в категории «до 79 кг» грузин победил со счётом 10:4. Вот и сейчас преимущество соперника было достаточно ощутимым.

Таким образом, Олимпиада-2024 состоится без борцов Одесской области.

Как сообщала Одесса News, на этом же мировом отборе в Стамбуле лишился олимпийской лицензии представитель греко-римской борьбы Владлен Козлюк.

По состоянию на 14 мая в кругу претендентов на участие в Олимпийских играх остаются ещё 13 спортсменов Одесской области (9 видов спорта): стендовая стрельба – Николай Мильчев, Иван Лоик, Виктория Науменко, пулевая стрельба – Кристина Остапенко, скалолазание – Григорий Ильчишин, баскетбол 3х3 – Юлия Мусиенко, бокс – Максим Молодан (до 71 кг), плавание – Вадим Науменко, лёгкая атлетика — Владислав Шепелев, пляжный волейбол Эдуард Резник (с Сергеем Поповым), теннис — Даяна Ястремская, футбол — Максим Брагару, Владимир Салюк.

Фото: пресс-служба отделения НОК Украины в Одесской области

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy