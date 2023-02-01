Одесская каратистка стала призёром престижных соревнований в Египте

27-29 января в Каире (Египет) прошёл первый этап Премьер-лиги WKF сезона 2023 по карате, в которых выступила воспитанница Комплексной детско-юношеской спортивной школы №16 г. Одессы Юлия Палашевская.

Как сообщается на сайте «Одесса» горсовета, в соревнованиях приняли участие 382 атлета из 58 стран.

Украину на турнире представляли 22 спортсмена. Среди них и Юлия Палашевская (тренер – Игорь Негатуров).

«Юлия успешно выступила в категории до 50 кг. Одержав победу в поединке над хозяйкой татами — египтянкой Нахам Яссер — со счетом 1:0, одесситка стала бронзовым призёром соревнований.

Кстати. Юлия Палашевская впервые в карьере стала призёром одного из самых престижных международных турниров, а также четвёртым спортсменом в истории одесского каратэ, кто сумел подняться на пьедестал Премьер-лиги. В ноябре 2022 года она стала чемпионкой Украины.

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года одесситка Даяна Ястремская пробилась во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Thailand Open в Хуахине (Таиланд) с призовым фондом $259,3 тыс.

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