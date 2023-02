В Нью-Йорке представлена фотовыставка об Одессе

В Украинском музее Нью-Йорка открылась фотовыставка американки украинского происхождения Елены Емчук.

В залах музея представлены избранные работы автора из книги фотографий «ODESA», — сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что фотокнига вышла в свет летом 2022 года, во время полномасштабной войны в Украине. В прошлом году это издание вошло в топ лучших арт-сборников по версии американского журнала Time.

В книге представлены фотографии, снятые в период с 2014 по 2019 год. Портреты молодых одесситов в военном снаряжении, готовых отправиться на войну, переплетаются с фотографиями молодёжи, ведущей романтическую жизнь.

Также в фотокниге представлены образы украинской женщины. На снимках фотограф демонстрирует силу жителей города, стабильность украинского народа.

«Украинские женщины такие выносливые и сильные! Я вижу это больше именно сейчас, когда идёт полномасштабная война. Сила противостоять таким жестокостям и оставаться жизнерадостной является особенной чертой украинской женщины», — отметила Елена Емчук.

Для справки. Елена Емчук – культовый фэшн-фотограф. В детстве переехала из Киева в США. Изучала искусство в университете Парсонии в Нью-Йорке и фотографию в Центре искусств в Пасадене. Работала с The New Yorker, The New York Times, Another, ID, Vogue.

Фото: «Одесса»

