Не повезло: Свитолина проиграла в третьем круге турнира в Цинциннати

Первая «ракетка» Украины 24-летняя Элина Свитолина досрочно завершила выступление на представительском турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier 5-Western&Southern Open — в Цинциннати (США) с призовым фондом $2,945 млн.

В матче за выход в четвертьфинал соревнований, посеянная под 7-м номером, Свитолина за 1 час 50 минут уступила 20-летней американке Софии Анне Кенин (№22 рейтинга WTA) — 3:6, 6:7 (3:7), сообщает XSport.

Свитолина проиграла Кенин второй раз подряд. На прошлой неделе одесситка потерпела поражение от американки в четвертьфинале турнира серии Premier 5 в Торонто (Канада).

Путёвку в полуфинал Кенин рвзыграет со вторым номером «посева» японкой Наоми Осакой.

Western&Southern Open в Цинциннати пройдёт до 18 августа, но уже без одесситок — Элины Свитолиной, Даяны Ястремской, проигравшей накануне 34-летней россиянке Светлане Кузнецовой, и Екатерины Козловой, в первом круге квалификации проигравшей в трёх сетах полячке Иге Свентек.

Кстати. 32 ракетка мира Даяна Ястремская пропустит турнир в Бронксе (США), который стартует 18 августа. Одесская теннисистка травмировала левое колено и лодыжку в ходе матча со Светланой Кузнецовой.