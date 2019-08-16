На каких пляжах в Одессе сегодня разрешено купаться

По информации ГУ «Одесский областной лабораторный центр министерства здравоохранения Украины», по результатам мониторинговых лабораторных исследований состояния качества морской воды в местах массового отдыха, не рекомендовано купаться на трёх одесских пляжах.

Отобранные 12 августа пробы морской воды в определённых контрольных точках на пляжах Одессы показала, что по санитарно-микробиологическим показателям пляжи Одессы соответствуют гигиеническим требованиям, кроме:

13-я ст. Большого Фонтана,

10-я ст. Большого Фонтана,

«Аркадия».

Отдыхающим рекомендовано воздержаться от купания на этих пляжах до особого распоряжения.

Фото: Александр Александров/Одесса News