На каких пляжах в Одессе сегодня разрешено купаться

По информации ГУ «Одесский областной лабораторный центр министерства здравоохранения Украины», по результатам мониторинговых лабораторных исследований состояния качества морской воды в местах массового отдыха, не рекомендовано купаться на трёх одесских пляжах.
Отобранные 12 августа пробы морской воды в определённых контрольных точках на пляжах Одессы показала, что по санитарно-микробиологическим показателям пляжи Одессы соответствуют гигиеническим требованиям, кроме:
- 13-я ст. Большого Фонтана,
- 10-я ст. Большого Фонтана,
- «Аркадия».
Отдыхающим рекомендовано воздержаться от купания на этих пляжах до особого распоряжения.
Фото: Александр Александров/Одесса News